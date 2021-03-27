Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı -Kara saplanan aracı köylüler kurtardı Zonguldak'ta Yaşar K. babası Ramazan K.'yi ziyaret etmeye giderken kar yağışı nedeniyle Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde 2 saat mahsur kaldı.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı

-Kara saplanan aracı köylüler kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Yaşar K. babası Ramazan K.'yi ziyaret etmeye giderken kar yağışı nedeniyle Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde 2 saat mahsur kaldı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Yaşar K. Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde babası Ramazan K.'yi ziyarete gittiği sırada kar yağışı engeline takıldı.Aracı ile köy yolunda 2 saate yakın mahsur kalan Yaşar K.'nin yardımına köylüler koştu. Köylüler uzun uğraşlar sonunda traktör yardımıyla aracı saplandığı yerden çıkarttı. Köylülerin bu anlamlı hareketi ise vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Öte yandan Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığının 40 cm bulduğu öğrenildi.

Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı
Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı
Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı
Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı
Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı
Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babasını görmeye giden vatandaş köy yolunda mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 00:50:56. #1.16#
title