Babasını darp edip kardeşini öldüren şahıs tutuklandı

Babasını darp edip kardeşini öldüren şahıs tutuklandı Adana'da babasını darp edip kardeşini öldüren zanlı polis tarafından yakalanan zanlının kardeşi ile alkol aldıklarını ve tartıştıklarını söylediği öğrenildi Adana'da babasını darp edip kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan...

Babasını darp edip kardeşini öldüren şahıs tutuklandı

Adana'da babasını darp edip kardeşini öldüren zanlı polis tarafından yakalanan zanlının kardeşi ile alkol aldıklarını ve tartıştıklarını söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da babasını darp edip kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Eylül günü gece Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Pompalı tüfek sesi duyan mahalle sakinleri dışarı çıktığında, bir kişinin kaçtığını, Cihan Ören'in de bir evin girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cihan Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralanan Cihan Öner'in babası Abdul Vahap Öner ise yapılan müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu Abdul Vahap Öner, olayı gerçekleştirenin oğlu Kahraman Öner olduğunu söyledi. Bu arada Kahraman Ören'in cezaevinden yeni çıktığı ve babası ve kardeşiyle yaşadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada evde çok sayıda içki şişesi ve kopmuş bir parmak buldu.

Cinayetin ardından kaçan Kahraman Ören, kısa süre sonra aynı mahalledeki başka bir sokakta kıyafet değiştirirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ören, ilk ifadesinde evin üst katında kardeşi ile alkol aldıklarını ve tartıştıklarını söyledi. Bunun üzerine kardeşinin bıçak alarak geldiğini, kendisinin de evde bulunan tüfeği alarak ateş ettiğini belirtti. Silah sesini duyarak üst kata çıkan baba Abdul Vahap Ören'i ise tüfeğin dipçiği ile başından yaraladığını söyleyen zanlı, cinayeti işlediği tüfeği ise olayın hemen ardından attığını belirtti. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe