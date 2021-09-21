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Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel
Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı (2)

TUTUKLANDIManisa'nın Kula ilçesinde, tartıştığı babası Recep Akkoyun'u (69) boğazından bıçakla keserek, öldüren Sultan Coşkun (36), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MANİSA (DHA) - TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, tartıştığı babası Recep Akkoyun'u (69) boğazından bıçakla keserek, öldüren Sultan Coşkun (36), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Sultan Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri
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