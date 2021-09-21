Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı (2)
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TUTUKLANDIManisa'nın Kula ilçesinde, tartıştığı babası Recep Akkoyun'u (69) boğazından bıçakla keserek, öldüren Sultan Coşkun (36), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MANİSA (DHA) - TUTUKLANDI
Manisa'nın Kula ilçesinde, tartıştığı babası Recep Akkoyun'u (69) boğazından bıçakla keserek, öldüren Sultan Coşkun (36), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Sultan Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),
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