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Babasını boğasını keserek öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Babasını boğasını keserek öldürdü

Adana'da bir kişi, banyoda babasının boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi, banyoda babasının boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katından Kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar D. K.'nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu S.K.'nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, polis tarafından götürülürken kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen S.K.'nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. - ADANA

Babasını boğasını keserek öldürdü

Babasını boğasını keserek öldürdü

Babasını boğasını keserek öldürdü

Babasını boğasını keserek öldürdü

Babasını boğasını keserek öldürdü

Babasını boğasını keserek öldürdü

Babasını boğasını keserek öldürdü

Öldürüldükten sonra ayağına taş bağlanıp kanala atılan gencin katili babası çıktı

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