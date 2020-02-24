Babasını bıçaklayarak öldürdü
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Babasını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

24.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:18
Babasını bıçaklayarak öldürdü

'ın ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.


İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette baba İbrahim Halil S. ile oğlu A.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan A.S. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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