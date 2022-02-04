Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (4) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (4)

TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Halil Uysal, Orhangazi, Bursa, , Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title