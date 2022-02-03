BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM - Haberler
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BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Halil Uysal, Orhangazi, Bursa, Güncel, Haber

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