BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel