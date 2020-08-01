Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gazetecilere saldırdı Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gazetecilere saldırdı -Elleri arkadan kelepçeli şahsın kıvrak hareketi aksiyon filmlerini aratmadı Adıyaman'da, Kurban Bayramının 2.gününde babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gazetecilere saldırdı

-Elleri arkadan kelepçeli şahsın kıvrak hareketi aksiyon filmlerini aratmadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Kurban Bayramının 2.gününde babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Elleri arkadan kelepçelenen şahsın, yapmış olduğu kıvrak hareket aksiyon filmlerini aratmadı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Narlıkuyu Siteleri ikamet eden A.U., isimli şahıs, babası olan K.U'yu iddiaya göre bıçak ile kovaladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs, polis ekiplerine bir süre direnmeye başladı. Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi. Polis ekiplerine direnen ve elleri arkadan kelepçelenen şahıs, ekip aracına bindirilmek istenildiği esnada kelepçeli ellerinin arasından ayaklarını saniyeler içerisinden geçirerek ellerini normal hale getirdi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi. Polis aracı camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA