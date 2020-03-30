Babasını bıçakla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi Babasını bıçakla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Babasını bıçakla ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da babasını bıçakla ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Atakum ilçesindeki bir okulda memur olarak çalıştığı öğrenilen Onur S. (39), evlerinde babası Cabir S.'ye bıçakla saldırdı. Oğlunun saldırısı sonucu kollarından ve göğsünden bıçaklanan Cabir S., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cabir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Onur S. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Onur S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA