Babasını Balyozla Öldüren Öğretmene Ömürboyu

KAYSERİ'de geçen yıl 20 Haziran'da, babası Mükremin Gülcemal'i (73), başına balyozla vurarak öldüren, psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılan Yılmaz Gülcemal (40), ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz Gülcemal Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yılmaz Gülcemal yaptığı savunmada, "10 yıllık öğretmenim. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Eşimle yaşadığım tartışmadan dolayı babamla kalıyordum. Balkonda otururken babamla aramızda tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.



Dinlenen tanıklardan Mustafa Gülcemal ise ağabeyinin psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırıldığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda, babasını başına balyoz vurarak öldüren Yılmaz Gülcemal'e ömürboyu hapis cezası verdi.



- Kayseri