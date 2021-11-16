Babasını 3 satır darbesiyle öldürdü; 'Oyun oynuyorduk' dedi

ADANA (DHA) - ADANA'da tartıştığı babası Cabbar Kürçe'yi (64) 3 satır darbesiyle öldüren Sefa Kürçe (39), tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa Kürçe adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Babamı öldürmedim. Zaten ölmüştü. Sadece oyun oynuyordum. Babama bir satır, kendime de bıçak vurdum. Babamla 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" dedi.

Olay, 14 Kasım günü saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında arbede yaşandı, Sefa Kürçe, mutfaktan aldığı satırla banyodaki babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan yaralandı. Eşinin kanlar içinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.