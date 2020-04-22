Babasından şiddet gören annesi için sosyal medyada yardım istedi
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Babasından şiddet gören annesi için sosyal medyada yardım istedi

KAYSERİ'de oturan F.N.Y. (22), uyuşturucu kullanan babası Hacı İ'nin (39) annesi Serap İ'ye (40) 5 yıldan bu yana şiddet uyguladığını ileri sürerek, sosyal medyada kadın platformlarından yardım istedi.

22.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:15
Babasından şiddet gören annesi için sosyal medyada yardım istedi

KAYSERİ'de oturan F.N.Y. (22), uyuşturucu kullanan babası Hacı İ'nin (39) annesi Serap İ'ye (40) 5 yıldan bu yana şiddet uyguladığını ileri sürerek, sosyal medyada kadın platformlarından yardım istedi. F.N.Y.'nin, "Annem de Emine Bulut gibi katledilmesin" şeklindeki paylaşımı ardından yapılan incelemede Hacı İ.'nin, 13 Nisan'da 5 katlı binanın çatısında intihara kalkışan kişi olduğu belirlendi. Haci İ.'nin, hastanedeki tedavisi ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

F.N.Y., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, uzaklaştırma kararı bulunan babası Hacı İ'nin, yıllardır annesi Serap İ'ye şiddet uyguladığını ileri sürdü. F.N.Y. paylaşımında, "Annem Serap İ., babam Hacı İ. tarafından defalarca darp edilip şiddete uğramıştır. Babam, 4-5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyor; ama uyuşturucu madde kullanmadan önce de bize defalarca şiddet uygulamıştır. Annemi Ali Dağı'na götürüp tornavida sapladı. Defalarca bacağını, kolunu kesti. Kız kardeşimin iki kolu ve kaburgasını kırdı. Bana şiddet uyguladı ve ben kadın sığınma evinde kaldım. Kız kardeşimden dolayı 5 yıl infazı vardı, onu da defalarca yaktı. 24 tane dosyası bulunmaktadır. Biz defalarca şikayet ettik. Yalnız zorla şikayetlerimizi geri aldırdı. Defalarca uyuşturucu içen arkadaşlarını evimize getirdi ve bu adam zamanında 3 kez hapse girmiştir" ifadelerini kullandı.

'BABAM RAPOR ALMAYA ÇALIŞIYOR'Son yaşadıkları olayı anlatan F.N.Y., "En son şiddet olayı 4 Mart gecesi 02.00'den 06.00'ya kadar sürdü. Annemin kafasına sert cisimlerle vurmuş, soba demiriyle parmaklarını ezmiş, serçe parmağını kesmiş ve kafasından aşağıya çaydanlıkla çay dökmüş. Annem bayılınca 'öldü' diye kenara atmış ve 'seni dövmekten zevk alıyorum' demiş. Annem de sabah o uyurken kaçıp bize sığındı. Hastaneye götürdük ve beyin travması geçirmişti. 4 saat hastanede gözetim altında kaldı. Şikayet ettik, uzaklaştırma kararı aldık ama defalarca ihlal etti ve 5 gün hapse girdi. Babam deli raporu alıp hapse girmemeye çalışıyor. Bana 'Ben senin anneni öldüreceğim. Eninde sonunda benden kurtulamayacaksınız' dedi. Defalarca kapımızı açmaya çalıştı ve balkonumuza tırmanmaya çalıştı" şeklinde konuştu.'ANNEM DE EMİNE BULUT GİBİ KATLEDİLMESİN'Zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan F.N.Y. "Şuan ne yazık ki koronavirüsten dolayı kimse bize yardımcı olamıyor. Benim annem ölecek lütfen yardım edin. Biz yaşamak istiyoruz. Annem de Emine Bulut gibi katledilmesin. Bir çocuk daha annesiz kalmasın. Sesimi duyun. Benim annem şuan sakat kaldı. Annemin bir kulağı duymuyor ve bir parmağını kullanamıyor. Bu adam şuan halen elini kolunu sallayarak bizi öldürmeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.İNTİHARA KALKIŞMIŞ

F.N.Y'nin sosyal medyada sesinin duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan ekipler Hacı İ.'nin geçen 13 Nisan'da 5 katlı binanın çatısından intihar etmeye çalışan kişi olduğunu belirledi. Hacı İ'nin intihara teşebbüs olayından ikna edilerek, hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Hacı İ'nin hastanede süren tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı bildirildi. Aynı zamanda Serap İ'nin korunması için de ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü kaydedildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de şiddete uğrayan Serap İ'yi, psikologlarla birlikte Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Eşinden şiddet gören Serap İ. ile konuşan Özer, "Bu süreçte size hukuki, sosyal ve psikolojik destek sağlayacağız" dedi.

     


Kaynak: DHA

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