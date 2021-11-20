Babasından öğrenip başladığı bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

ANTALYA (DHA) - ANKARA'da, babasının bilardo salonunda, 12 yaşında bilardo oynamaya başlayan milli sporcu Eylül Kibaroğlu (33), Antalya'da düzenlenen Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı. Kibaroğlu, " Ankara'ya dönünce ilk hedefim, kupayı babamın mezarına götürmek olacak" dedi.

Ankara'da yaşayan Eylül Kibaroğlu, çocuk yaşlarından itibaren babası Esen Kibaroğlu'na ait bilardo salonunda, bilardoya merak sardı. 12 yaşına geldiğinde bilardo öğrenmeye başlayan Kibaroğlu'nun merakını gören babası, kızına bilardo öğretmeye başladı. Babasının da desteğiyle profesyonel olarak bilardoya başlayan Kibaroğlu, 15 yaşında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde şampiyonluk kazandı. Çeşitli branşlarda onlarca Türkiye şampiyonluğu kazanan Kibaroğlu, 16 yaşına geldiğinde babasını kaybetti. Babasından miras kalan bilardoya dört elle sarılan Kibaroğlu, daha sıkı çalışmaya başladı. Ankara'da kendisine bilardo oyun salonu açan Eylül Kibaroğlu, burada ders vermeye başladı ve onlarca şampiyonada yarışarak dereceler elde etti; 19 yaşında büyükler kategorisinde katıldığı şampiyonada 9 top disiplininde Avrupa şampiyonu oldu.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Eylül Kibaroğlu, "Babam salon sahibi olduğu için ben avantajlıydım. Babam olmasaydı belki ben de bugünlere gelemezdim, şanslı tarafım oydu. Türkiye şampiyonası var, önümüzdeki sene Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Onlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. O turnuvalara hazırlanacağım. Ankara'ya dönünce ilk hedefim, kupayı babamın mezarına götürmek olacak" dedi.