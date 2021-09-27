Babasından miras kalan arsayı, cami yapılması için müftülüğe bağışladı

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mediha Kolsuz babasından kalan 1500 metrekare arsasını cami yapılmak üzere Yumurtalık Müftülüğüne bağışladı.

Yumurtalık Müftüsü Fehmi Sevil, Kolsuz'u Ayas Mahallesinde bulunan evinde ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okudu.

Kolsuz'a yaptığı bağıştan dolayı teşekkür eden Sevil, "Yardımlaşma, dayanışma ve hayır işleri Türk kültürünün bir parçasıdır. Mediha teyzemizden Allah razı olsun. Herkese örnek olacak bir davranışta bulunmuştur. Babasından kalan mirası 1500 metrekare arsayı hayır için bağışladı." diye konuştu.