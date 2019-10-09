09.10.2019 09:15

Babasından kalan 'kalaycılık' mesleğini yaşatıyor

Kalaycılık yeniden parladı

SAMSUN - Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen kalaycılık, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeniden parladı.

Yemeklerin bakır ve kalaylanmış tencerelerde daha lezzetli olduğunu belirten ustalar, son 5 senedir insanların kalaycılığı ve bakırcılığa yoğun ilgisinin olduğunu söyledi. Vezirköprü ilçesi Bedesten Çarşısı esnafı son 5 senedir mesleğe olan ilgiden oldukça memnun. İnsanların bazı gıdaları evlerinde bakır ve kalaylanmış tepsiler içinde yaptıkları zaman daha lezzetli ürünler elde ettiklerini söyleyen ustalar, çırak bulamadıkları durumda mesleğin sonunun geleceğini söylediler.

Bedesten Çarşısı'nda kalay ve bakır ustası olan Abdullah Sıka, ilk olarak babasının yanında çırak olarak mesleğe başladığını ifade ederek, "Babam 1966 senesinde kalay ve bakır üzerine dükkan açtı. Babam bırakınca 34 senedir bu işle ben uğraşıyorum. Kalaycılığı tamamen babamdan öğrendim. Son 5 sene içerisinde popüler oldu. İnsanlar artık pekmez, salça, kuşburnu gibi gıdalarını kendileri yapıyor. İnsanlar bu tür gıdaları bakır tavalarda yaparak daha lezzetli buluyor. Bakır ve kalaylanmış tencerelerde yemekler pişirildiğinde vatandaşlarımız daha lezzetli buluyor. Kısacası insanlar bakır tencerelerde yapılmış yemeklerin tadını hiçbir yerde bulamıyor" dedi.

Bakır tavalarda yemekler daha lezzetli oluyor

Vezirköprü ilçesinde kalaycılık ve bakırcılığın popüler olmasının sebebinin insanların bakır ve kalaylanmış tencerelerdeki yemekleri daha lezzetli bulduğuna dikkat çeken Sıka, "Bakır tavalar tencereye verilen ısıyı aynı derecede her tarafa yayıyor. Yemek sadece bir noktadan pişmez her noktadan pişer. 100 bin nüfuslu ilçemizde sadece 6 bakır ve kalay ustası var. Vezirköprü popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi insanlar hem kalaycılığı hem de bakırcılığı aynı yerde bulabiliyor. Çoğu şehirde bu duruma rastlanmaz. Ağır ve yorucu bir meslek olduğu için çırak yetişmiyor. Genç yaşta birinin başlayıp uzun zaman ayırarak kalaycılığı ve bakırcılığı öğrenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA