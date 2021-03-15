Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu
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Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu

15.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:34
Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu

Sultangazi'de yaşayan 16 yaşındaki genç, babasından izinsiz kamyoneti alarak arkadaşları ile birlikte dolaşmaya çıktı.

Sultangazi'de yaşayan 16 yaşındaki genç, babasından izinsiz kamyoneti alarak arkadaşları ile birlikte dolaşmaya çıktı. Gençler, kamyonetin hakimiyetini kaybederek bir gecekondunun çatısına uçtu.

Olay saat 9.30 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1269. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ali Yücedağ (16) yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte babası Yavuz Yücedağ'a ait kamyoneti izinsiz bir şekilde aldıktan sonra mahallede dolaşmaya başladı. Gençler Zübeyde Hanım Mahallesi 1269 Sokaktan geçtikleri esnada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bir gecekondunun çatısına uçtu.

Yaşanan olayda aracı kullanan Ali Yücedağ başından yaralanırken yanında bulunan arkadaşları ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattılar yaralı gençler olay yerine gelen ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Gecekondunun çatısına uçan kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımı ile bulunduğu kaldırıldı.

(İHA)

Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu
Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu
Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu
Babasından izinsiz kamyoneti aldı, gecekondunun çatısına uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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