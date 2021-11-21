Son dakika haber! Babasından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Sultanbeyli'de babasına ait otomobili izinsiz alan genç trafik kazası yaptı.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ismi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir genç, babasından haber siz evin önünde park halindeki 34 DIB 904 plakalı otomobili aldı.

Aynı yaşlardaki 4 arkadaşıyla gezerken Gürbüz Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, önce kaldırıma çıktı ardından, bir binanın yol seviyesinden aşağıda olan bahçesine düştü.

Kaza sonrası otomobildeki 4 kişi olay yerinden kaçarken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.