Babasından İrem Derici'ye uyarı geldi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Babasından İrem Derici'ye uyarı geldi!

10.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:23
Babasından İrem Derici'ye uyarı geldi!

Son röportajında mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatan ünlü şarkıcıya ailesinden uyarı geldi.

Son röportajında mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatan ünlü şarkıcıya ailesinden uyarı geldi. Hulusi Derici'nin "Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters" diyerek kızını uyardığı öğrenildi.

İTİRAFLARI OLAY OLDU!

Exxen'de yayın yapmaya başlayan Hasan Can Kaya'nın konuğu olan İrem Derici, sevgililerini aldattığı itirafında bulundu.

"HINCIMI ALAMIYORUM, GİDİYORUM ALDATIYORUM"

Programda Derici, "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama" dedi.

İlişkileri hakkında konuşan Derici "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Kongre Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babasından İrem Derici'ye uyarı geldi! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 11:02:04. #1.15#
title