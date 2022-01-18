Babasından habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 1'i çocuk, 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyetsiz sürücü E.Ö.K.'nin (17) kullandığı otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. E.Ö.K.'nin otomobili babasından habersiz aldığı belirtildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çerkezköy- Kapaklı kara yolunun Sivrioğlu mevkisinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü E.Ö.K. yönetimindeki 59 EF 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Süleyman Sözen yönetimindeki 59 PH 358 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sözen'in kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Süleyman Sözen ile yanındaki eşi, kızı ve 4 yaşındaki torunu yaralandı. Hafif yaralanan E.Ö.K. ise aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, otomobili babasından habersiz aldığı belirlenen E.Ö.K.'yi kısa sürede yakaladı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen E.Ö.K., tedavisinin ardından gözaltına aldı.