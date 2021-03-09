Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı
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Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı

09.03.2021 01:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:47

Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı Kaybolan römorkunu Hurdacılar Sitesinde bulan baba Jandarma nezaretinde römorkunu geri aldı Antalya'da evin önünden kaybolan traktörünün römorku, hurdacılar sitesinde bulundu.

Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı

Kaybolan römorkunu Hurdacılar Sitesinde bulan baba Jandarma nezaretinde römorkunu geri aldı

ANTALYA - Antalya'da evin önünden kaybolan traktörünün römorku, hurdacılar sitesinde bulundu. Römorku, sahibinin oğlunun babasından habersiz alarak hurdacıya 2 bin 200 TL karşılığında sattığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesinde ikamet eden ve çiftçilikle geçimini sağlayan Nadir K., Salı günü Ulukapı Mahallesindeki evinin önünden traktörüyle birlikte kaybolan römorkunu hurdacılar sitesinde bir hurdacının önünde buldu. Nadir K.'ya ait olduğu belirlenen traktör römorku, olay yerine çağrılan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından hazırlanan tutanakla sahibine teslim edildi.

Oğlum çalıp sattı

Oğlunun kendisinden izinsiz traktör ve römorkunu Ulukapı'daki evinin önünden aldığını belirten Nadir K. "Traktör ve römorku getirmeyince aramaya koyuldum. Traktörümü Yayla Mahallesindeki Cuma Pazarı yakınlarında buldum. Ama römorku yoktu. Eşimle birlikte aramaya devam ettik. Hurdacılara satılmış olabileceğini düşünerek buraya kadar geldik ve römorkumu burada buldum" diye konuştu.

Nadir K.'nın eşi Gülay K. ise, oğlunun eve gelerek traktör ve römorka ihtiyacı olduğunu söylediğini belirterek "İşi olduğunu halledip hemen getireceğini söyledi. Olmaz desem de beni dinlemedi ve alıp gitti. Bir daha da geri getirmedi" dedi.

Römorkun bulunduğu hurdacı sahibi, römorku 2 gün önce M.K'dan 2 BİN 200 TL karşılığında aldıklarını belirterek "Bunun plakası ve ruhsatı gibi bir şeyi bulunmuyor. Eski bir römork. M.K. traktörün arkasında getirdi ve artık kullanmadığını, ihtiyacı olmadığını belirterek bize sattı" dedi.

Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı
Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı
Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı
Babasından emanet aldığı traktörün römorkunu hurdacıya sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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