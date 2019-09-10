Babasından devraldığı bayrağı ileriye taşımak istiyor

10.09.2019 11:55

Bu yıl düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda kilosunda Avrupa üçüncüsü olan Burhan Karık, birçok Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları bulunan babası milli kick boks antrenörü Kenan Karık'tan aldığı bayrağı, daha da ileriye taşımak için çalışıyor.

Milli kick boks antrenörü Kenan Karık'ın 5 çocuğundan birisi olan Burhan, geçen ay Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 74 kiloda rakiplerini yenerek üçüncü oldu.

Küçük yaşlarda babasının ısrarıyla kick boksa başlayan Burhan, spor hayatına 5 Türkiye, 3 uluslararası şampiyonluğun yanı sıra çok sayıda derece sığdırmayı başardı.

Burhan Karık, AA muhabirine yaptığı açıklamada spor hayatına çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, ilk zamanlarda kick boksla çok ilgili olmadığını dile getirdi.

Yıllar geçtikçe kick boksu sevdiğini ve daha sıkı çalışmaya başladığını anlatan milli sporcu, "Daha çok çalıştıkça dereceler de gelmeye başladı. En son Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Hedefim önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye ve Osmaniye'nin adını duyurmak." diye konuştu.

Bugüne kadar 3 uluslararası 5 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini kaydeden Burhan Karık, "Sporcu bir ailede yaşamak çok güzel bir şey. Evde hoca öğrenci ilişkimiz bitiyor, baba oğul ilişkimiz başlıyor. Sporu, salonda bırakıp eve öyle gidiyoruz. Ama tüm kardeşlerim ve babamla aynı sporu severek yapmak, motivasyon açısından spor hayatıma çok pozitif yansıyor." ifadelerini kullandı.

Milli kick boks antrenörü baba Kenan Karık da 39 yıldır aktif olarak kick boks sporuyla ilgilendiğini ve antrenör olarak spora devam ettiğini kaydetti.

Bugüne kadar birçok uluslararası ve Türkiye şampiyonluğu kazandığını ve bayrağı artık çocuklarına verdiğini aktaran Karık, şunları söyledi:

"İlk antrenörlüğe çocuklarımla başladım. 5 çocuğum var. İki kızımın çok sayıda Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları var. Çocuklarımın benim bıraktığım yoldan ilerlemeleri ve benden aldıkları bayrağı daha ileri taşımaları beni çok mutlu ediyor. Burhan, geçen yıl da Dünya Şampiyonası'na çağırılmıştı. Aslında daha yeni başladık. Hem Burhan, hem diğer çocuklarımın daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA