Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü
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Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü

Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çatı tamiri yapan babasına yardım etmek isterken dengesini kaybeden 16 yaşındaki genç kız, ikinci kattan düşerek yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çatı tamiri yapan babasına yardım etmek isterken dengesini kaybeden 16 yaşındaki genç kız, ikinci kattan düşerek yaralandı. Ayakları kırılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay 17.00 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Öder Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşegül T. (16) adlı genç kız, çatı tamiri yapan babasına yardım etmek için ikinci kattaki çatıya çıktı. Bir süre babasına yardım eden Ayşegül T., bir anda dengesini kaybederek ikinci katın çatısından beton zemine düştü. Düşme neticesinde iki ayağı kırılan genç kız, babasının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Düşme sonucunda iki ayağında kırıklar oluşan ve tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü
Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü
Babasına yardım ederken ikinci kattan beton zemine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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