Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu
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Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulunduDÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.

05.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:51
Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

DÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.

Olay, öğlenden sonra, Karahacımusa Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. Yasin A., babası İsmail A.'ya intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatarak, evden ayrıldı. Mesajı alan İsmail A., durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve geldi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler dışarı çıkarken, Yasin A. evinin yakınındaki sokakta bulundu. Yasin A., çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu
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