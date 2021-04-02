Babasına gittiğini söyleyen kadın, deniz kenarında ölü bulundu
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Babasına gittiğini söyleyen kadın, deniz kenarında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Babasına gittiğini söyleyen kadın, deniz kenarında ölü bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, eşine, babasına gittiğini söyleyerek evinden ayrılan M.A.'nın (39), deniz kenarındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, eşine, babasına gittiğini söyleyerek evinden ayrılan M.A.'nın (39), deniz kenarındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu. M.A.'nın intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kandıra Kerpe Mahallesi Kayalıklar mevkisinde meydana geldi. Kayalıkların üzerinde bir kadın çantası ve ayakkabısı görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, deniz ve kayalıklar çevresinde inceleme başlattı. Yapılan aramalarda, deniz içerisinde çanta ve ayakkabının bulunduğu yere yakın bir bölgede mağaraya sıkışmış bir kadının cesedine ulaşıldı. Polis ekipleri, kadının çantasında yaptığı incelemede, cansız bedenin M.A.'ya ait olduğunu belirledi. Olayın ardından M.A.'nın eşine ulaşan ekipler, ilk ifadesinde M.A.'nın babasına gitmek için evden çıktığını ve cansız bedeninin bulunduğu yere gideceğinden bahsetmediği söylediği öğrenildi.Polis, M.A.'nın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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