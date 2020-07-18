Babasına ateş ettiği av tüfeği ile kahvehanede oturan üç kişiyi yaraladı Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan D.K. tartıştığı babasına av tüfeği ile ateş açtığı kahvehanede 3 kişiyi yaraladı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan D.K. tartıştığı babasına av tüfeği ile ateş açtığı kahvehanede 3 kişiyi yaraladı. Karaözü Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda D.K. (23) babası H.K. (61) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evden çıkan D.K, takip ettiği babasına kahvehane önünde ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan M.Ş. (60), M.S. (50) ve D.Y'ye isabet etti. Baba H.K. ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA