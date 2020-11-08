Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu
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Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu

08.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:01
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu

İstanbul'un en gözde semtlerinden Beyoğlu'nda alkol aldığı iddia edilen bir kadın, sokak üzerinden geçmekte olan babası yaşında bir adam ile önce tartıştı, daha sonra ise adama küfür ve hakaretler ederek tekme tokat saldırdı.

İstanbul'un en gözde semtlerinden Beyoğlu'nda alkol aldığı iddia edilen bir kadın, sokak üzerinden geçmekte olan babası yaşında bir adam ile önce tartıştı, daha sonra ise adama küfür ve hakaretler ederek tekme tokat saldırdı. Kadın, bununla da yetinmeyerek elindeki alkol şişesi ile adamın kafasına vurdu.

Olay, Hüseyinağa Mahallesi Topçekenler Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa hemen her gün gelen ve alkol aldığı iddia edilen genç bir kız, sokak üzerinden geçmekte olan vatandaşları rahatsız ediyordu. Genç kız son olarak sokaktan geçmekte olan babası yaşında bir adam ile tartışmaya başladı. Adamın yakasından tutan ve bırakmayan kız, daha sonra hakaretler ve küfür etmeye başladı. Bir süre adamı darp eden genç kız, bu kez kendisinden kurtulmak isteyen adama tekme ve tokat ile saldırdı. Bununla da yetinmeyerek kendisinden kurtulan adamın kafasına elinde bulunan alkol şişesi ile vurdu. Bunun üzerine genç kıza bağıran vatandaşlar, adamı bırakmasını istediler. Yaşadıkları ile adeta hayatının şokunu yaşayan adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Genç kızın babası yaşında adama tekme tokat saldırması ve kafasına alkol şişesi vurduğu anlar diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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