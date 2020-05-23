Babası ve annesini öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı
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Babası ve annesini öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

Babası ve annesini öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren R.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti ekmek alma tartışması üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

23.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:08

Babası ve annesini öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

ISPARTA - Isparta'da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren R.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti ekmek alma tartışması üzerine işlediğini söylediği öğrenildi.

Isparta'da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren R.A.'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. R.A. ifadesinde babası Nizamettin A.'nın sürekli olarak kendisine kötü davrandığı ve aşağıladığını, olaydan önce de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini ancak bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını, tartışma sonucunda babası ve annesi Seher A.'yı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan cinayetin işlendiği binanın yakınında oturanlar, cinayetten haberlerinin olmadığını, olayın olduğu binada sadece yaşlı bir çiftçin ikamet ettiğini bildiklerini söylediler.

Babası ve annesini öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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