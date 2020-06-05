Babası ve ağabeyini öldüren hükümlü, 14 yıl sonra yakalandı
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Babası ve ağabeyini öldüren hükümlü, 14 yıl sonra yakalandı

KIRKLARELİ'de, 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, emniyetin kurduğu özel ekip tarafından üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Babası ve ağabeyini öldüren hükümlü, 14 yıl sonra yakalandı
05.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:17

KIRKLARELİ'de, 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, emniyetin kurduğu özel ekip tarafından üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Kırklareli'de 2006 yılında babası ve kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aralanan Necmettin Karasu'nun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu. Özel ekibin yaptığı çalışmada iki gün önce bir kadına cinsel saldırıda bulunan Mesut Tuncer'in uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti de yaptığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada, Mesut Tuncer adına düzenlenmiş sahte kullanan şüphelinin 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, olduğunu tespit etti. Polis, Karasu'yu, Lüleburgaz ilçesinde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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