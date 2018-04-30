Galatasaraylı Boran Güngör Galibiyete Sevindi, Başakşehir'deki Babası Üzüldü

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinde oğul sevindi, baba üzüldü.

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda yer aldı.

Fanatik'in haberine göre; genç eldiven yedek kulübesinde takımının galibiyetine sevinirken, Başakşehir'in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör ise Galatasaray'ın kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'DEN LİSANSINI ALMIŞTI

2012'de Başakşehir'den lisansını alan Boran, 6 ay sonra sarı-kırmızıların altyapısına geçmişti.