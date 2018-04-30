Galatasaraylı Boran Güngör Galibiyete Sevindi, Başakşehir'deki Babası Üzüldü
Galatasaray'da forma giyen Boran Güngör, dün gece takımının galibiyetiyle büyük sevinç yaşarken Başakşehir'in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör üzüntü yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinde oğul sevindi, baba üzüldü.
Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda yer aldı.
Fanatik'in haberine göre; genç eldiven yedek kulübesinde takımının galibiyetine sevinirken, Başakşehir'in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör ise Galatasaray'ın kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.
BAŞAKŞEHİR'DEN LİSANSINI ALMIŞTI
2012'de Başakşehir'den lisansını alan Boran, 6 ay sonra sarı-kırmızıların altyapısına geçmişti.
Kaynak: Skorer
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