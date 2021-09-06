Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi
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Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi

Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da babası tarafından üzerine tiner dökülüp yakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi.

Şanlıurfa'da babası tarafından üzerine tiner dökülüp yakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi. Ailenin katılmadığı cenazeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürlüğü çalışanları defnetti.

Şanlıurfa'da babası Ahmet Mohammad Dwla tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki yabancı uyruklu Amara Dwla'nın cenazesi defnedildi. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlıktaki cenazeye kızın yakınları katılmadı. Cenazeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve kurum personeli katıldı. Kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi dualarla defnedildi.

Tiner döküp yaktı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla'nın üzerine dökülen tiner alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba tutuklandı, kardeşi ise devlet korumasına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kızın babası Ahmet Mohammad Dwla ile kız kardeşi L.D.'yi (12), gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani baba, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.D. ise devlet korumasına verildi. - ŞANLIURFA

Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi
Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi
Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi
Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi
Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi
Babası tarafından yakılarak öldürülen kız toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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