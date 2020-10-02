Babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
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Babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

02.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:47

Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazar Mahallesi Müftü Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki kahvehanede oturan Nazım B'nin (44) yanına gelen babası Kemal B. (70) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Kemal B. yanında bulunan tabancayla oğlu Nazım B'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Nazım B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Baba Kemal B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Babası tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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