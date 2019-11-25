Babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Fatih'te, emekli başkomiser Kemal A'nın, başından vurarak öldürdüğü kızı Nihal A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.
Fatih'te, emekli başkomiser Kemal A'nın, başından vurarak öldürdüğü kızı Nihal A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.
Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Nihal A'nın cenazesini almaya kardeşi ile aile yakınları geldi.
Üzgün oldukları gözlenen aile yakınları, herhangi bir açıklama yapmazken, cenazenin Bartın'a götürülerek yarın defnedileceği öğrenildi.
Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) silahla başından yaralamıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nihal A. kurtarılamazken, polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınmıştı.