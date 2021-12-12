BABASI TARAFINDAN DÖVÜLEN CİHAN BEBEĞE, PROTOKOL ÜYELERİNDEN ZİYARET

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler, tutuklanarak cezaevine konulan babası tarafından dövülen Cihan bebeği ziyaret etti.

Fabrika işçisi Yunus Göç, 29 Kasım günü Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra devlet korumasına alınan Cihan bebek, daha sonra anne Semra Göç'e teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan baba Yunus Göç tutuklanırken, hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CİHAN BEBEĞE ZİYARET

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri akşam saatlerinde annesi ile birlikte kalan Cihan bebeği ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Fatma Şahin, Cihan bebek ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde çalışma başlatıldığını söyledi. Ailenin kendilerinden bir takım taleplerde bulunduğunu ve bu taleplerin giderileceğini belirten Şahin, 'Cihan bebeğimizin sağlığı ve kendisi çok iyi. Annesinin durumu da çok iyi. Bebek ve aileyle ilgili çalışmalarımız yapıldı, ailemizin talepleri var. Ailenin talebi doğrultusunda Cihan bebek ile annesini yeni bir eve taşıyacak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki de annesiyle kalan Cihan bebeğin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve herhangi bir probleminin bulunmadığını ifade etti.