Babası Tarafından Bıçaklanarak Ölen Genç Toprağa Verildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babası tarafından bıçaklanarak ölen 19 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babası tarafından bıçaklanarak ölen 19 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.
Dün annesi ile babasının kavgasını engellemeye çalışırken, babasının elindeki bıçakla boğazı kesilen ve hastanede yaşamını yitiren Muhammet Can Türker'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Orhanbey Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, STK temsilcileri, Türker'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Türker, Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilirken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.