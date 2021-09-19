BABASI KURŞUNLADI, 42 GÜN SONRA OĞLU BIÇAKLADI - Haberler
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BABASI KURŞUNLADI, 42 GÜN SONRA OĞLU BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık (38), tartıştığı Emre A.tarafından bıçakla göğsünden yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık (38), tartıştığı Emre A.tarafından bıçakla göğsünden yaralandı. Yaşık'ın 42 gün önce de Emre A.'nın babası tarafından tabanca ile bacağından vurulduğu ve saldırganın tutuklandığı öğrenildi.

Olay saat 16.00 sıralarında, Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık ile Emre A. (36) caddede karşılaştı. Aralarında husumet bulunan Adem Yaşık ile Emre A. tartışmanın ardından birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Adem Yaşık, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisi de yaralanan Emre A. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Emre A.?yı yakalamak için çalışma başlattı.

OTOBÜS DURAĞINDA KURŞUNLANMIŞTI

8 Ağustos günü, Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halk otobüslerinin son durağında meydana gelen olayda, Adem Yaşık araçtan indikten sonra uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Cemalettin A. (52) ve Y.A. (28) tutuklandı. İki aile arasında husumet bulunurken, bugünkü kavganın ardından kaçan Emre A.?nın Cemalettin A.?nın oğlu olduğu belirtildi.

KENDİSİ DE YARALANDI

Yakınları, telefonla ulaştıkları gazetecilere Emre A.'nın da olayda sırtından bıçaklandığını gösteren fotoğrafları gönderdi. Emre A.'yı tedavisi için hastaneye götüreceği ve polise teslim olacağını belirtti.

BABASI KURŞUNLADI, 42 GÜN SONRA OĞLU BIÇAKLADI

BABASI KURŞUNLADI, 42 GÜN SONRA OĞLU BIÇAKLADI

BABASI KURŞUNLADI, 42 GÜN SONRA OĞLU BIÇAKLADI

BABASI KURŞUNLADI, 42 GÜN SONRA OĞLU BIÇAKLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı
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Haber: BABASI KURŞUNLADI, 42 GÜN SONRA OĞLU BIÇAKLADI - Haberler
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