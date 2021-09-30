DİYARBAKIR (İHA) - Babası intihara kalkıştı, çocuğu izledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi Türk bayrağını kendine sararak surlara çıkıp intihara kalkıştı. Şahsı çocuğu da izlerken, ikna edilen adam surdan inerek çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi Çift Kapı Surları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk bayrağını kendine saran ve şehit ailesi olduğunu söyleyerek işsiz kaldığı için intihara kalkıştığını belirten İ.Y.'yi gören çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı yere branda açarken, güvenlik güçleri ikna etmeye çalıştı. İ.Y. gözyaşı dökerken küçük çocuğu da babasını izledi. Sağlık çalışanları tarafından sakinleştirilen küçük çocuk, babası ikna olup indiğinde sarılarak baba oğul gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlar yaşandığı olayda İ.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.