Babası ile sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi
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Babası ile sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Babası ile sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetimler sıkı tutulurken polis, yanında getirdiği ve izin belgesi olmayan sürücünün oğluna 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

23.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:50

Babası ile sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetimler sıkı tutulurken polis, yanında getirdiği ve izin belgesi olmayan sürücünün oğluna 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Tatvan ilçesinde de başladı. Bitlis ve ilçelerinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Tatvan'da denetimler sıkı tutuldu. Birçok ayrı noktada ve Tatvan genelinde denetim yapan emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, iş yerlerini denetleyerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, denetim yaptığı noktalarda araçları durdurup kimlik kontrolü ve çalışma izinlerini sorguluyor. Bir aracı durduran polis, yaptığı kimlik kontrolünde 3 kişide 2'sinin PTT çalışanını olduğu, diğer şahıs ise sürücünün oğlu olduğu tespit edildi. Polis bunun üzerine sürücün oğluna 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Babası ile sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Kaynak: İHA

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