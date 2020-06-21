Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor
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Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor

Mehmet Eralp'in babası için yaptığı sandalyeden detaylar Mehmet Eralp'in çalışmasından detaylar Tekerlekli sandalyeden detaylar Mehmet Eralp'in konuşması Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor Engelli babasını bir ay önce kaybeden Hataylı Mehmet Eralp,...

21.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:35

Mehmet Eralp'in babası için yaptığı sandalyeden detaylar

Mehmet Eralp'in çalışmasından detaylar

Tekerlekli sandalyeden detaylar

Mehmet Eralp'in konuşması Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor

Engelli babasını bir ay önce kaybeden Hataylı Mehmet Eralp, "Babalar Günü" hediyesi için tasarladığı sedyeye dönüşebilen tekerlekli sandalyeyle başkalarını sevindirmeyi umut ediyor

Mehmet Eralp:

"Babama yetiştiremedim umarım diğer hastalara faydası olur"

BURAK MİLLİ - "Babalar Günü"nde hediye etmek için tasarladığı tekerlekli sandalyeyi babasının bir ay önce vefat etmesi nedeniyle veremeyen Mehmet Eralp, bunun başka hastalara umut olmasını istiyor.

Atölyeye çevirdiği evinin odasında çiziminden tasarım ve yapımına kadar yaklaşık 4 yılda tamamladığı hediyesini kendi babasına verememenin hüznünü yaşayan Eralp, patent başvurusu yaptığı tekerlekli sandalyeden başka engellilerin faydalanmasını umuyor.

İş güvenliği uzmanı Eralp (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Mehmet Ali'nin (69), ağaçtan düşmesi sonucu yüzde 92 bedensel engelli olduğunu söyledi.

Babasının engeli dolayısıyla günlük yaşamının yanı sıra hastaneye gittiğinde sedyeye aktarılmasında büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Eralp, bunun üzerine araştırma yapmaya başladığını kaydetti.

Eralp, babasının rahat edebilmesi için tekerlekli sandalyeyi sedye ve aktarma özellikleri taşıyan bir sisteme dönüştürmek için çalıştığını, sayısız çizimin ardından ortaya çıkan tasarımını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında yapmaya başladığını belirtti.

Uzun uğraşları sonucu tekerlerli sandalyeyi 4 yılda tamamladığını anlatan Eralp, "Babalar Günü'nde babama hediye edecektim. Ancak babam bir ay önce vefat etti. Babama yetiştiremedim umarım diğer hastalara faydası olur." diye konuştu.

Eralp, 10 bin liraya mal ettiği tekerlekli sandalyeyi babasına verememenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.

Tasarımının başka engellilere umut olmasını isteyen Eralp, sedyeye de dönüşebilen tekerlekli sandalyenin patentini almak için başvuru yaptığını sözlerine ekledi.

Babası için yaptığı tekerlekli sandalyenin başkalarına umut olmasını istiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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