Babası hazırlamaya başladı, kendi devam ettirecek

09.10.2019 10:23

Sivas'ta yaşayan Ahmet Çintay'ın babasının hazırladığı 61 yıllık şecere defteri içinde bulunan belgelerle dikkat çekiyor.



Sivas'ta yaşayan Ahmet Çintay, babası Peyami Çintay'ın 1958 yılında hazırlamaya başladığı 61 yıllık şecere defterine gözü bakıyor. Çintay, babasının ölümünün ardından kendisine emanet ettiği şecere defteri ile ailesine ait bilgileri yaşatıyor. Baba Çintay'ın 1958 yılında hazırlamaya başladığı şecere defteri içerisinde, Çintay ailesi mensuplarının soy ağacı bulunuyor. Şecere defteri içerisinde aile bireylerine ait ölüm, doğum tarihleri ve kişiye ait fotoğraflar yer alıyor. Şecere defteri içerisinde en dikkat çeken belge ise Çintay'ın dedesine ait Osmanlı Devleti döneminde verilmiş 150 yıllık nüfus cüzdanı. Çintay, babasının 61 yıl önce hazırlamaya başladığı ve ölene kadar devam ettirdiği şecere defteri çalışmalarını torunlarına miras bırakmak istiyor.



Babasının hem kendi geçmişini araştırmak hem de torunlarına bir miras bırakmak için böyle bir şecere defteri hazırladığını belirten Ahmet Çintay, "Bu şecere defteri, Babam Peyami Çintay'ın 1958 yılında hazırlamaya başlamış olduğu bir Kenanoğlu şeceresi. Bu şecerenin içerisinde bulunan tarihi belge ise nüfus cüzdanı. Yani eski deyim ile dedeme ait kafa kağıdı. Eski tarihli miladi 1863, hicri 1320 yılına ait bir belgedir. Belgenin üstünde padişah turası, altta ise dönemin iç işleri bakanlığının mührü bulunmaktadır. Tahminen 150 yıllık bir belgedir. Bu defterin içinde elde edilen bilgilere göre ailemize ait kişilerin hepsinin resimleri, doğum ve ölüm tarihlerine ait bilgiler mevcut. Babam, hem kendi geçmişini araştırmak hemde geleceğe torunlarına bir miras bırakmak için böyle bir şecere hazırlamaya kendini adamış. Defterin içinde Sivas'a ait tarihi fotoğraflar, ayrıca ailemize ait önemli günlerin fotoğrafları, kendinin yapmış olduğu spor branşlarından fotoğraflar ve askerlik hatıraları ile ilgili fotoğraflar var. Yakın ailemin hepsinin tek tek sayfası var, bu sayfalarda hepsinin de fotoğrafları ve hepsine ait bilgiler yer almakta" dedi.



"Cebindeki son para şecere defterinde"



Şecere defteri içerisinde bulunan 10 liranın amcasının vefat ettiğinde cebinden çıkan son para olduğunu ve 41 yıldır bu defter içerisinde saklandığını belirten Çintay, "Bu şecere defterini devam ettireceğim çünkü benim de çocuklarım var. Atalarını unutmamaları için devam ettirmeyi düşünüyorum. Benim dedemin kim olduğunu bu belge olmasaydı benim çocuğum bilmeyecekti. Şecere defteri içerisinde bulunan kağıt para ise amcam rahmetli Güner Çintay'ın öldüğünde cebinden çıkan son parasıdır. Para 10 Türk Lirasıdır ve 1978 yılında amcamın cebinden çıkmıştır, o tarihten itibaren bu defterde bulunmaktadır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA