Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladı Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİSTANBUL'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.

Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladı

İSTANBUL'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı. İstanbul'da çalışan Cihan Yavuz, seyahat kısıtlaması nedeniyle Karabük'ün Yenice ilçesine gelemeyince kızının doğum günü kutlaması için Vefa Sosyal Destek Grubundan talepte bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu babanın isteğini yerine getirerek, Yavuz ailesinin evine giderek 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'un doğum gününü kutladı. Zeynep'in doğum günü pasta kesilerek kutlanırken, hediyeler verildi.

Kaynak: DHA