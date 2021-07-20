Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)
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Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIEcrin Keskin'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından helallik için baba evine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ecrin Keskin'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından helallik için baba evine getirildi. Burada cenaze aracını gören babaanne Fatma Keskin, "1 ay baktım, 2 gün bakamadım. Ecrinim gitti" diyerek ağıt yaktı. Anne Zübeyde Keskin'in de güçlükle ayakta durduğu görüldü. Helalliğin alınmasının ardından cenaze, Kadriye Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ecrin Keskin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2) - Haberler
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