Babası cezaevinden mektup yazdı, minik Ömür Buse'ye doğum günü sürprizi yapıldı
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Babası cezaevinden mektup yazdı, minik Ömür Buse'ye doğum günü sürprizi yapıldı

VAN'ın Edremit ilçesinde, cezaevinden mektup yazan babası Cenap Bilenci'nin talebi üzerine bugün 1 yaşına basan Ömür Buse'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

Babası cezaevinden mektup yazdı, minik Ömür Buse'ye doğum günü sürprizi yapıldı
29.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:36

VAN'ın Edremit ilçesinde, cezaevinden mektup yazan babası Cenap Bilenci'nin talebi üzerine bugün 1 yaşına basan Ömür Buse'ye doğum günü sürprizi yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve beraberindekiler, doğum günü pastası ve hediyelerle ailenin evine gidip, minik Ömür Buse'nin doğum gününü kutladı.

Edremit ilçesinin Kurubaş Mahallesi'nde oturan, işlediği bir suç nedeniyle 18 ay önce cezaevine giren Cenap Bilenci, Belediye Başkanı İsmail Say'a mektup gönderip, 1 yaşına basan kızı Ömür Buse'nin doğum günü olduğunu söyledi. Bilenci mektubunda, yanında olamayacağını belirttiği kızı Ömür Buse'nin doğum gününün kutlanmasını talep etti. Bunun üzerine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve beraberindekiler, pasta ve hediyeler alarak Bilenci'nin eşi ve çocuğunun yaşadığı baba evine gitti. Karşısında belediye ekiplerini gören Sibel Bilenci, çok mutlu olduklarını söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan minik Ömür Buse ise annesiyle birlikte doğum günü pastasına üfledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ekinci, "Kendisi cezaevinde ve kızının ilk doğum gününün olduğunu ve yanında olamamanın hüznünü hissettiğini beyan etmişti. Bunun üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan yardım talep etmişti. Bu talep üzerine biz de üzerimize düşeni yaptık. Mektup bizi gerçekten çok etkiledi. Bu süreçte kızımızın yanında olmak istedik. Böylelikle kızımıza güzel bir sürpriz yapmış olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki doğum günlerinde bütün aile birlikte olur" dedi.

Sibel Bilenci ise eşinin kızına bir sürprizi olduğunu ama böyle bir doğum gününü tahmin edemediğini söyledi. Bilenci, "Eşim maalesef 1,5 yıldır cezaevinde. Umarım bundan sonraki doğum günlerinde beraber oluruz ve umarım bu son olur. Edremit Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sevindim. Eşim burada olmadığı için kutlamayacaktım. Öyle bir niyetimde yoktu çünkü gönlümüz kırıktı. Bizi bugün de yalnız bırakmayan Edremit Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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