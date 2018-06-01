Babası, Annesini Vahşice Öldürdüğü için Sezaryenle Doğan Bebek Yaşam Mücadelesi Veriyor
8 aylık hamile karısını işkenceyle katleden koca, saklandığı ağaç kovuğunda bulunmuştu. Sezaryenle alınan bebeğin ise anne karnında şiddet gördüğü için hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kars Sarıkamış'ta koca, 8 aylık hamile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken bebek kurtarıldı. Ancak bebek, anne karnında şiddete uğradığı için yoğun bakıma alındı.
8 AYLIK HAMİLE KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ
Kars Sarıkamış'ta Barış Alkan (30), üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'la (23), önceki gün tartıştı.
ÖLDÜRMEDEN ÖNCE DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ
Barış Alkan, 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözleri önünde karısının boğazını, dudağını, kulağını kesip defalarca bıçakladı.
BEBEK KURTARILIRKEN CANİ KOCA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Sezen Alkan öldü, karnındaki bebeği sezaryenle alındı. Katil koca, ormanda saklandığı ağaç kovuğunda dün yakalandı. Sezen Alkan'ın amcası Selahattin Ateş, "Yeğenim defalarca polise başvurdu. Devlet hep o caniyi bıraktı" dedi.
ANNE KARNINDA ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN YOĞUN BAKIMDA
33 haftalık olan bebek 4 doktorun mücadelesi sonucu dünyaya geldi. Ancak anne karnında şiddete uğrayan erkek bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Durumu kritik.
(Kaynak:Posta)
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yakında genel afla çıkar ne idamından bahsediyorsunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allahım bu adam bena vercek sadce 1 dakika idame gerek kalması ah bacam allha mekan cennet etsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Zalimler için yaşasın CEHENNEM hayvan yapmaz bunu hayvanCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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İDAM STİYORUZCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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boşuna yorum yazmayın ey halk. cezası belli müebbet diyecekler içeri girecekler, senin paranla, benim paramla, tüm mazlumların parasıyla ''dana'' gibi bakacaklar içeride. yiyip içip yatacak, oh enayiler diyecek. sen de hala idamı şeriat gelecek diye isteme eyy halkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır