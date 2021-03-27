Babası, Aleyna Tilki'nin adını lazerle İstanbul Boğazı'na yazdırdı!

21'inci yaşına giren Aleyna Tilki'ye doğum günü sürprizleri devam ediyor. Son dönemlerde Dua Lipa ve Diplo gibi birbirinden başarılı müzisyenlerle ortaklığa imza atan genç şarkıcı aynı zamanda Exxen'de yayımlanan İşte Bu Benim Masalım'da rol alıyor. Yeni yaşına başarılarıyla giren Aleyna Tilki'ye bir sürpriz de babasından geldi. Deryachting adlı yat organizasyonu firmasına ait lüks yatlardan birinde doğum günü kutlaması yapılan Aleyna Tilki, adını İstanbul Boğazı'nda görünce heyecanlandı!

Yeni yaşına sayılı günler kalan Aleyna Tilki'ye bir sürpriz de babası Mehmet Tilki'den geldi. Yoğun ve başarılı bir dönem geçiren genç şarkıcı, doğum gününe iki gün kala düzenlenen organizasyonda mutluluğunu kelimelerle tarif edemedi.

Milyonlarca izlenmelere ulaşan kliplerinin ardından Exxen'de Cemal Can Seven ile İşte Bu Benim Masalım adlı müzikal projesinde yer alan Aleyna Tilki, 2021 yılının başlarında ise yepyeni şarkısı Retrograde'i piyasaya sürdü. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve DJ Diplo ile yaptığı ortaklık tüm dünyada büyük beğeni topladı ve müzik listelerinde üst sıralara kadar çıktı.

21'inci yaşına girerken bu gururu en çok paylaştığı isimlerden biri de babası Mehmet Tilki olan Aleyna Tilki, dün gece erken doğum günü sürprizinden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ALEYNA TİLKİ'YE BOĞAZ'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Kutlamalar için hizmet sunan yat organizasyonu firması Deryachting'e ait yatlardan birinde 21'inci yaşı kutlanan Aleyna Tilki, bir diğer sürprizle de adeta şok oldu. Babasının doğum günü mesajı başarılı şarkıcıyı oldukça duygulandırdı. İstanbul Boğazı'nda "Güzeller güzeli kızım, seninle gurur duyuyorum. İyi ki doğdun Aleyna Tilki." yazısını gören genç şarkıcı, bu anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı.