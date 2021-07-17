BABAOĞLU?NDAN KÖK HÜCRE SEFERBERLİĞİNE DESTEK

Lösemi rahatsızlığı 3. kez tekrar eden ve ilik nakli olması gereken Melis Tarım ile diğer tüm hastalar için Hendek seferber oldu.

Lösemi rahatsızlığı 3. kez tekrar eden ve ilik nakli olması gereken Melis Tarım ile diğer tüm hastalar için Hendek seferber oldu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da 3 tüp kan vererek donör oldu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Muammer Sencer Caddesi Belediye hizmet binası önünde Kızılay tarafından kan bağış çadırı Melis ve diğer hastalar için umut oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kampanyada Hendekliler 3 tüp kan bağışında bulundu. Kök hücre bağışı için 3 tüp kan veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum. Hayattayken hayat kurtarmak için kök hücre nakli bekleyen hastalarımız içinde kan vererek uygun ilik nakli bekleyen hastalarımızın hayat ışığı olabilirsiniz" çağrısında bulundu. Babaoğlu kan bağışında bulunan ve kök hücre nakli için donör olan herkese şükranlarını sunduğunu bildirdi.

Başkan Babaoğlu, Hendek Kızılay Koordinatörü Sami Bağdatlı ve Kızılay ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre