Babanızla Her Gün Yeni Bir Maceraya Ne Dersiniz?

Zaten birlikte vakit geçirmekten daha keyifli ne olabilir? Hele ki devasa bir dinozor iskeletini görmek için Doğa Bilimleri Müzesi'ne veya kaplanları izlemek için Sihirli Asa Sirki'ne gidecekseniz. Üstüne bir de, spagetti yeme yarışından, tren yolcuğundan ve diğer maceralarından bahsedip sizi daha fazla kıskandırmayalım isterseniz...

Küçük Paul için her yeni gün, yepyeni bir macera demek. Yeter ki baba oğul yan yana olsun. O halde serüven başlasın!

Alman yazar Susanne Weber'in okuma yolculuğunun başındaki minikler için kaleme aldığı Her Gün Yeni Bir Macera yirmi kısa hikâyeden oluşuyor. Her biri bağımsız olarak da okunabilen öyküler, babalara çocuklarıyla kaliteli zaman geçirme konusunda ipuçları sunarken, klasik baba-oğul ilişkisini bir adım öteye taşıyarak iki sıkı arkadaşa dönüşen Paul ve babasının gündelik, sıradan, komik ve içten anlarına tanıklık ettiriyor.