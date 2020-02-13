: Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı (2)

13.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:59

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahattin Aykutlu (46), Gedik Mahallesi'ndeki evlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyandı.

Bunun üzerine eşi Yıldız (38), çocukları Muhammet Mustafa (10), İsminur (14), Gülnur (16), Sümeyye (6) ile bir yaşındaki bebek Sümeyye'yi uyandırarak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri anlaşılan Aykutlu ailesi fertleri Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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