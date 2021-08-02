BABANIN EN ACI ANI

ESENLER'de iş yerini açan baba, içeride oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

ESENLER'de iş yerini açan baba, içeride oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi 1136 Sokak'ta yaşandı. Ailesinin işlettiği tekstil atölyesinde kalan Samet Zengin (30), gece ailesiyle telefonda konuştuktan sonra uyuyacağını söyledi. Sabah saatlerinde iş yerini gelen baba, oğluna seslendi. Cevap alamayan baba, içerde kanlar içinde yerde yatan oğlunu görünce şok yaşadı. Hemen polis ve sağlık ekipleri haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet Zengin'in boynunda kesik olduğunu belirledi. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Mahallede esnaf olan Öztürk Koç, "İyi bir kardeşimizdi. Orada babası ve kardeşleriyle çalışıyordu. Geceleri orada yatıp kalkıyordu. Öyle kimseye zararı yoktu, sakin bir çocuktu" dedi. Tekstil atölyesinden çıkarılan tabuta babası dokunarak göz yaşı döktü. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı