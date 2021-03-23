Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı
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Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı

23.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:02
Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden Ramazan Uslu, eşi ve 4 çocuğunu uyandırarak 112 Acili aradı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden Ramazan Uslu, eşi ve 4 çocuğunu uyandırarak 112 Acili aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Uslu ailesi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini anlayan Ramazan Uslu (50) 112 Acili aradı. Evin pencerelerini açarak eşi ve 4 çocuğunu uyandıran Uslu, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri Uslu ailesine müdahalede bulundu. Ramazan Uslu ile eşi Aysel Uslu (47) ve çocukları ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Uslu ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı
Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı
Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı
Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı
Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı
Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı
Babanın dikkati, ailesini ölümden kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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