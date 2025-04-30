Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Babamın Penguenleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babamın Penguenleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Babamın Penguenleri konusu nedir, Babamın Penguenleri oyuncuları kimler ve Babamın Penguenleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babamın Penguenleri, New York'taki dairesinde penguenler ile birlikte yaşayan Tom Popper'ın komik hikayesi. Ünlü oyuncu Jim Carrey'nin yine bir komik bir karakteri canlandırdığı filmde başarılı bir iş adamının altı penguen alarak apartman dairesini buzdan bir kaleye dönüştürme serüveni anlatılıyor.

Eşinden boşandıktan sonra hayatına rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.

Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenilemek istemektedir. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir. Bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

Penguenler ile birlikte yaşamaya başlayan Tom Popper, yeni sorumluluklarının iş hayatına olumsuz yansımasını engelleyemeyeceğini düşünür. Kendisini kötü hisseden Tom Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jim Carrey Tom Popper

Maxwell Perry Cotton Billy

Kelli Barrett Mrs. Popper

Matthew Wolf Arctic Friend

Pepper Binkley Tommy's Teacher

Danielle McKee Justin's Mom

Jeff Lima Freddy

Dominic Colon Tito

James Chen Fish and Game Officer

Dylan Clark Marshall Young Tommy Popper

Tom Stratford Elevator Man

Blaise Corrigan Zoo Security Guard #1

Patrick O'Sullivan Tom Popper Sr.

Desmin Borges Daryl

Elysia Segal Guggenheim Pedestrian

Rafael Osorio Marine & Waterfowl Officer

Curtis Shumaker Sanitation Officer

Alexander Baliev Ice skater

Chris Beetem Developer

Peter Conboy Press Photographer

Julie E. Davis Gala Guest

Rosemary Howard Coop Board Member

David Krumholtz Kent

Elizabeth Logan Guggenheim Gala Guest

David Macerelli Museum Guest

Ron Maestri Park Avenue Businessman

John Mancini Parent

Michelle Nagell Pedestrain

James Schram Guggenheim Party Guest

Daniel Stewart Sherman Zoo Security Guard

Clark Gregg Nat Jones

Jeffrey Tambor Mr Gremmins

William Charles Mitchell

Popper's Penguins (Babamın Penguenleri) 2011 yapımı Amerikan güldürü filmidir