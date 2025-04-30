Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Babamın Penguenleri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Babamın Penguenleri konusu, özeti ve Babamın Penguenleri oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Babamın Penguenleri filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Babamın Penguenleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babamın Penguenleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Babamın Penguenleri konusu nedir, Babamın Penguenleri oyuncuları kimler ve Babamın Penguenleri özeti gibi konuları inceliyoruz.
BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babamın Penguenleri, New York'taki dairesinde penguenler ile birlikte yaşayan Tom Popper'ın komik hikayesi. Ünlü oyuncu Jim Carrey'nin yine bir komik bir karakteri canlandırdığı filmde başarılı bir iş adamının altı penguen alarak apartman dairesini buzdan bir kaleye dönüştürme serüveni anlatılıyor.
Eşinden boşandıktan sonra hayatına rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.
Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenilemek istemektedir. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir. Bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.
Penguenler ile birlikte yaşamaya başlayan Tom Popper, yeni sorumluluklarının iş hayatına olumsuz yansımasını engelleyemeyeceğini düşünür. Kendisini kötü hisseden Tom Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.
BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Jim Carrey Tom Popper
Maxwell Perry Cotton Billy
Kelli Barrett Mrs. Popper
Matthew Wolf Arctic Friend
Pepper Binkley Tommy's Teacher
Danielle McKee Justin's Mom
Jeff Lima Freddy
Dominic Colon Tito
James Chen Fish and Game Officer
Dylan Clark Marshall Young Tommy Popper
Tom Stratford Elevator Man
Blaise Corrigan Zoo Security Guard #1
Patrick O'Sullivan Tom Popper Sr.
Desmin Borges Daryl
Elysia Segal Guggenheim Pedestrian
Rafael Osorio Marine & Waterfowl Officer
Curtis Shumaker Sanitation Officer
Alexander Baliev Ice skater
Chris Beetem Developer
Peter Conboy Press Photographer
Julie E. Davis Gala Guest
Rosemary Howard Coop Board Member
David Krumholtz Kent
Elizabeth Logan Guggenheim Gala Guest
David Macerelli Museum Guest
Ron Maestri Park Avenue Businessman
John Mancini Parent
Michelle Nagell Pedestrain
James Schram Guggenheim Party Guest
Daniel Stewart Sherman Zoo Security Guard
Clark Gregg Nat Jones
Jeffrey Tambor Mr Gremmins
William Charles MitchellBABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Popper's Penguins (Babamın Penguenleri) 2011 yapımı Amerikan güldürü filmidir